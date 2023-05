Lione, immensa la rimonta contro il Montpellier: Lacazette autore di un poker

Grande spettacolo al Parco Olimpico di Lione nella 34esima giornata di Ligue 1 2022/23. I padroni di casa hanno affrontato il Montpellier per continuare a sperare in quella zona Europa tanto ricercata. La formazione di Blanc, dopo un netto svantaggio che li vedeva sotto di ben tre reti, hanno ribaltato completamente quello che fino al 55esimo era l’1-4. A rendersi protagonista del match l’attaccante francese Lacazette, che, dopo aver firmato la prima marcatura, si è reso autore di altre tre reti, che insieme a quella di Lovren, hanno dato vita ad una rimonta straordinaria. E’ infatti finita 5-4 per i padroni di casa.