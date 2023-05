Empoli-Salernitana, Zanetti: “Serve la mentalità giusta, prova di maturità”

Dopo la vittoria contro il Bologna di giovedì scorso l’Empoli domani sera gioca al ‘Carlo Castellani’ la seconda gara consecutiva in casa, affrontando la Salernitana. Presentando la sfida il tecnico Paolo Zanetti ha sottolineato: “Sappiamo che dobbiamo fare i punti necessari, questo ci consente di non guardare i risultati degli altri ma quello che facciamo noi. La nostra strada deve essere questa. Venivamo da un momento complicato e una partita non può cambiare le cose. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver lasciato alle spalle questo momento. Voglio vedere quella mentalità che abbiamo avuto spesso. Lo facciamo contro una squadra con un grande organico e con l’attaccante più in forma”. Per Zanetti, “a me interessa giocare le partite. Ci presentiamo super concentrati, ci siamo già scottati con il Sassuolo. Cerchiamo di far bene le nostre cose senza guardare gli altri”. L’allenatore spiega anche cosa non vorrà vedere dalla sua squadra. “Mi dispiacerebbe se la squadra si sedesse, non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo semplicemente crescere e prendere gli aspetti negativi come crescita. Domani mi aspetto una prova di maturità”.