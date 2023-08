Premier League 2023/2024: il Nottingham Forest trova la prima vittoria, battuto lo Sheffield United

Il Nottingham Forest trova la prima vittoria stagionale nell’anticipo della seconda giornata di Premier League 2023/2024. Tra le mura amiche del City Ground, la formazione di casa si sblocca in classifica e batte in rimonta lo Sheffield United per 2-1. Già al minuto tre è Awoniyi a portare in vantaggio la formazione di casa, ma allo stesso minuto, nella ripresa, Hamer firma il pareggio ospite. Lungo assalto da parte dei biancorossi che si concretizza al 90′, in pieno recupero, grazie al gol vittoria da parte di Wood che vale i tre punti per la squadra di Cooper, mentre gli ospiti devono fare i conti con la seconda sconfitta in due partite.