Roma-Monza, Palladino: “Non sono arrabbiato con D’Ambrosio, ha fatto quello che gli chiedo

“Mourinho dice che non meritavamo di perdere? Sono d’accordo. Non voglio fare polemica o per tre giorni facciamo solo polemica su quel che succede fuori dal campo. Lui è un grande comunicatore e dobbiamo essere bravi a spostare l’attenzione su quel che è successo il campo. Abbiamo fatto una grande partita e sono orgoglioso dei giocatori in un ambiente complicato con il pubblico che spingeva la propria squadra”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma all’Olimpico, a proposito delle parole del tecnico giallorosso che, oltre a riconoscere i meriti dei biancorossi, ha rimproverato la panchina avversaria per dei comportamenti tenuti durante la gara.

E ancora: “Nel secondo abbiamo avuto tre o quattro occasioni per far male in ripartenza – spiega a Sky il tecnico -. Vogliamo sempre proporre e giocare a calcio, è inutile fare barricate. Vogliamo difendere e attaccare bene. Potevamo far meglio su alcune scelte, ma ho visto comunque una grande reazione”. Sul rosso per doppio giallo a D’Ambrosio al 41’: “Non commento gli episodi arbitrali. Non l’ho nemmeno rivisto, massima solidarietà ai direttori di gara. D’Ambrosio è andato in maniera decisa ed è quel che chiedo ai miei difensori, nel tentativo di accorciare e di rompere le linee. Non sono arrabbiato con lui, non è stata un’ingenuità perché cercava la palla”. Promosso Vignato, in campo al 64’: “È un grandissimo talento, credo molto in lui e sta crescendo. Oggi è entrato con una personalità da veterano. Sono contento di averlo. Non è partito dall’inizio perché ha avuto un fastidio in settimana”. Palladino non ha potuto schierare Ciurria: “Non poteva essere a disposizione perché in rifinitura ha avuto un risentimento muscolare. Non era grave, ma a lui tengo molto e non l’ho voluto rischiare. Il ragazzo ci teneva a stare col gruppo ed è venuto in panchina”.