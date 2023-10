Roma-Monza, El Shaarawy: “Felice per il gol e la vittoria, le speculazioni mi hanno fatto male”

“Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle: segnare e andare sotto la curva a gioire con i tifosi. Ho sempre pensato solo a questo, a giocare e divertirmi. È uno sfogo per i pensieri, sono felice per il gol e la vittoria”. Lo ha detto l’esterno della Roma Stephan El Shaarawy in lacrime ai microfoni di Sky dopo il gol vittoria contro il Monza al 90’. Un momento speciale per l’attaccante dopo le accuse, subito respinte dal diretto interessato, sul caso scommesse: “Le speculazioni mi hanno fatto male e l’ho anche detto sui social – ha detto El Shaarawy -. Mi sento con la coscienza a posto al 100% e fa male quando vengono dette cose non vere. Ora sono felice”. Quarta vittoria di fila in tutte le competizioni per la Roma: “Stiamo dando continuità, vincere ci dà tanta fiducia e dobbiamo continuare su questa strada”, conclude.