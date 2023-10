Roma, Mourinho: “Il Monza non meritava di perdere”

“Il Monza non meritava di perdere, la squadra è stata in difficoltà. Ho visto giocatori in sofferenza, soprattutto chi in nazionale ha viaggiato tanto. L’avversario ha giocatori bravi e un allenatore bravo. Abbiamo vinto grazie al cuore messo, la partita è stata bassa dal punto di vista tecnico ma alta dal punto di vista delle emozioni”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria per 1-0 sul Monza con un gol di El Shaarawy. Nonostante la superiorità numerica, i giallorossi hanno faticato a costruire occasioni da gol: “Senza Dybala e Pellegrini, ci manca un collegamento – spiega a Sky -. Stiamo provando a lavorare con Aouar, ma è un giocatore diverso. La verità è che è più difficile per noi con due attaccanti puri senza un ‘link’. Il Monza ha gestito bene il blocco basso. Poi Palladino ha schierato giocatori veloci, Vignato ha fatto benissimo”.

E sul momento dell’italoegiziano dopo le accuse, subito respinte dal diretto interessato, in merito al caso scommesse: “El Shaarawy ha feeling con il gol negli ultimi minuti. Ho un rapporto vero con i miei giocatori, è meglio una verità brutta che una bugia bella ma Stephan e il bambino (Zalewski ndr) mi hanno detto di non preoccuparmi e per me è stato facile”. Mourinho è stato espulso nel recupero: “Il motivo? Non lo so, ho fatto un gesto alla loro panchina. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima partita a Monza. Ma gente brava, ma ancora senza esperienza, ha avuto parole brutte nei nostri confronti. E oggi l’unica panchina che ha fatto lo show è stata la loro”, conclude Mourinho.