Roma-Milan, Theo Hernandez va giù per terra: Mourinho gli dice di rialzarsi

Il Milan rischia il patatrac. Nel corso del secondo tempo del match contro la Roma, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Theo Hernandez perde una brutta palla sulla fascia sinistra, viene anticipato nettamente e poi il terzino rossonero si butta a terra chiedendo a gran voce un fallo. La Roma parte in contropiede e si costruisce una palla gol per passare in vantaggio e Mourinho, al posto di seguire l’azione di Abraham sulla destra, fa uno scatto e invita Theo Hernandez a rialzarsi a chiarissimi gesti. Per il tecnico portoghese il giocatore francese ha simulato e non poco. Successivamente anche il direttore di gara, il signor Orsato di Schio, ha invitato a chiare lettere il giocatore francese di non buttarsi per terra e di non fare sceneggiate.