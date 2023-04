Lazio: Immobile titolare contro l’Inter, torna dal 1′ anche Casale

La Lazio fa visita all’Inter alle 12:30 di domani, domenica, con il Napoli spettatore interessato in vista del possibile match Scudetto con la Salernitana. A San Siro i biancocelesti vogliono vincere per rinviare la festa partenopea e blindare il secondo posto. Salvo sorprese, in attacco si rivedrà dal 1′ Ciro Immobile che ha recuperato in maniera definitiva dai postumi dell’incidente dello scorso 16 aprile. L’attaccante ha svolto la rifinitura senza complicazioni e cerca gol pesanti dopo aver raggiunto la doppia cifra nell’ultima trasferta contro lo Spezia. Felipe Anderson e Zaccagni completeranno il tridente, mentre Pedro sarà l’arma dalla panchina. Dopo la squalifica, Cataldi si muoverà in regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. Tornerà nell’11 titolare anche Casale che agirà al fianco di Romagnoli, mentre i terzini saranno Marusic e Hysaj. Tra i pali Provedel cercherà il riscatto dopo l’errore contro il Torino nello scorso turno.