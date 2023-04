Roma-Milan, Pioli: “Florenzi ha la febbre. Serve attenzione sulle palle inattive”

“La Roma è una squadra forte, soprattutto all’Olimpico. Dobbiamo preparare la partita con lo spirito necessario per affrontare sfide del genere. In queste sette gare abbiamo tre scontri diretti. Più riusciamo a fare punti in queste partite, più avremo la possibilità di finire nei primi quattro posti”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match esterno contro la Roma all’Olimpico. Le due squadre sono appaiate al quarto posto a pari punti: “Mourinho è un grande allenatore: ha creato mentalità e intensità di gioco ad alti livelli. L’ambiente è importante anche dal punto di vista del pubblico. Proteste in campo? Ognuno si comporta per quello che è e per quello in cui crede. Noi pensiamo a fare quello che sappiamo e vogliamo”.

Non ci sarà Ibrahimovic (“sta un po’ meglio”), come Pobega e anche l’ex Florenzi, che “ha la febbre”. E’ pronto per giocare invece Olivier Giroud: “Sta bene, aveva bisogno di giorni di riposo e scarico”. La partita di andata – pareggiata dai giallorossi nel recupero – avviò un momento difficile per i rossoneri, che sognano di chiudere un cerchio: “Abbiamo rivisto quella partita e li conosciamo. Dobbiamo stare attenti su ciò su cui la Roma è forte, come le palle inattive: il 40% dei gol nascono da lì. E per 7 partite in casa nel 2023 non ha subito gol. Ha giocatori davanti che possono far gol in qualsiasi momento. Noi dovremo provare a tenere il controllo della gara”.