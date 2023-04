Eurolega: incredibile maxi rissa tra Real Madrid e Partizan (VIDEO)

di Antonio Di Cello 101

Clima teso e di rissa, quello che ha contorniato il match di gara due di Eurolega fra Real Madrid e Partizan. Nel match vinto dal Partizan con il punteggio largo di 80-95, la rissa ha coinvolto praticamente tutti i giocatori fra in campo e la rissa. Inutile l’intervento degli arbitri che hanno cercato in tutti i modi di dividere i giocatori, con un esito però estremamente negativo, come testimoniato anche dal video. La partita è stata anche sospesa per parte del match del quarto quarto. Per gara tre, in programma il prossimo 2 maggio ci si attende un clima ancora più teso.