Roma-Milan, perché i giallorossi indossano la maglia con SPQR? Il motivo

La Roma è scesa in campo contro il Milan con una maglia speciale. All’Olimpico i giallorossi si sono presentati con il kit casalingo e la scritta, al posto del main sponsor, SPQR, dal latino Senatvs PopvlvsQve Romanvs. Ma qual è il motivo? Come si apprende da Trigoria, Digitalbits, main sponsor del club giallorosso, non ha rispettato la tranche di pagamento prevista nel contratto con scadenza 31 marzo. Il club capitolino ha sfruttato quindi una clausola prevista nel contratto e ha deciso di sospendere la visibilità del marchio sulla maglia della prima squadra. Alla vigilia della partita, la Roma ha così deciso di sostituire il main sponsor con una sigla legata alla Capitale. Tra le varie ipotesi, la scelta è andata su SPQR, peraltro già mostrata in un derby del 2017 (perso) contro la Lazio. La richiesta è stata accettata dalla Lega e la Roma si concede eccezionalmente una maglia in più in stagione. Un pezzo da collezione che farà la fortuna dei collezionisti appassionati.