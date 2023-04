Manchester United, lo sceicco Jassim vuole acquistare il club e promette Neymar

Lo sceicco qatariota Jassim bin Hamad al Thani è in corsa per diventare il nuovo proprietario del Manchester United e promette incredibili investimenti sul mercato. Nelle scorse ore è scaduto il termine ultimo per sottoporre le offerte alla famiglia Glazer e stando ai rumors Jassim ha proposto la clamorosa cifra di 5 miliardi di sterline per acquisire i Red Devils. In caso di suo arrivo, il Sun riporta che lo sceicco ha già puntato Neymar come primo obiettivo di mercato: il brasiliano sembra destinato a lasciare presto il Psg, che vuole ripartire senza di lui.

Dalle parti di Old Trafford il primo obiettivo però è sempre un attaccante e in particolar modo Harry Kane. Operazione difficile però per svariati motivi, come il costo di cartellino e ingaggio e anche la corte del Chelsea che potrebbe avere Pochettino sulla propria panchina a partire dall’estate. Così lo United starebbe valutando anche altre piste, tra cui Osimhen del Napoli e Vlahovic della Juventus.