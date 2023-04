Bundesliga 2022/2023, il Bayer Leverkusen trova un punto: 0-0 con l’Union Berlin

Nella trentesima giornata di Bundesliga, lo scontro diretto per l’Europa tra Union Berlin e Bayer Leverkusen termina 0-0. La prossima avversaria della Roma in semifinale di Europa League resta al sesto posto a quota 48 punti e mantiene invariato il distacco dall’Union Berlin, terza a 56. Vincono invece Friburgo e Lipsia che si portano rispettivamente a 56 e 54 punti in classifica. Grifo e compagni hanno battuto il Colonia 1-‘0 grazie ad un gol di Doan al 54′, mentre la squadra Red Bull si è imposta con lo stesso risultato con la rete di Nkunku al 28’. Non si avvicina alla zona Europa inece l’Eintracht che non va oltre l’1-1 con l’Augsburg. Anzi è un gol di Demirovic al 58′ ad evitare il ko per l’autorete di Rexhbecaj (25′). Lo Stoccarda batte 2-1 il Moenchengladbach con i gol di Guirassy (22′) e Coulibaly (83′).