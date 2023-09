Roma-Milan, che gol di Leao: super acrobazia da terra (VIDEO)

Il Milan raddoppia nella seconda frazione di gioco contro la Roma, e lo fa con Rafael Leao. L’attaccante portoghese si fa trovare pronto su un cross in area di Calabria, e segna nonostante il pressing di Celik, con un destro quasi da terra. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

