Napoli-Lazio: tifoso azzurro chiama Sarri, il tecnico risponde con il dito medio (VIDEO)

di Alberto De Logu 168

Fa discutere quanto accaduto questa sera alla stazione ferroviaria di Afragola. Alla vigilia di Napoli-Lazio, il club biancoceleste ha raggiunto la città partenopea in treno e all’arrivo della squadra alcuni passanti si sono avvicinati. Un tifoso azzurro ha richiamato l’attenzione di Maurizio Sarri, ex di turno, dicendo “Forza Napoli Sarri”, ma la risposta del mister toscano è spiazzante, visto che arriva un dito medio all’indirizzo del tifoso. In alto ecco il video che circola sui social.