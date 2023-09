Roma-Milan, espulso Tomori: salta il derby con l’Inter

Fikayo Tomori salterà il derby Milan-Inter. Il difensore rossonero è stato espulso per doppia ammonizione al 60′ della sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, davvero ingenuo il suo intervento conscio di essere già stato raggiunto da un cartellino giallo e di aver rischiato di prendere il secondo anche in una precedente occasione. Rapuano non può far altro che estrarre il secondo giallo e per Pioli è una beffa, visto che era pronto il cambio con Kalulu.