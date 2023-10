Italia, Bonaventura: “Fiorentina club perfetto per tornare ad alti livelli, Spalletti simile ad Italiano”

“E’ sempre più difficile trovare giocatori per la Nazionale, i club hanno vantaggi fiscali nel prendere gli stranieri”. Queste le parole di Giacomo Bonaventura direttamente dalla conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando le sfide di qualificazione agli Europei con Malta e Inghilterra. “La Fiorentina è stato il club ideale per tornare ad alto livello. Cerco sempre di dare il massimo giorno per giorno, a 34 anni si può ancora migliorare. Il modo di giocare del ct Spalletti è simile a quello di Italiano. Ci sono dei dettagli diversi, ma a grandi linee si somigliano. Se farò l’allenatore? Ora penso solo a giocare, il calcio porta via tante energie fisiche e mentali. Una dedica speciale? A mio padre, che ci ha lasciato un anno fa e che era molto orgoglioso di vedermi in Nazionale“, ha aggiunto commosso Bonaventura.