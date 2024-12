Infortunio per Zeki Celik nel corso del primo tempo di Roma-Lecce e c’è subito un cambio obbligato per Claudio Ranieri. Saud Abdulhamid è il prescelto per sostituire il terzino turco, che alza bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare, in particolare all’adduttore come riferito da Dazn. Emergenza a destra per i giallorossi, c’è solo Zalewski adattato oltre al terzino saudita fin qui oggetto misterioso.