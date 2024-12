Episodio da moviola in Roma-Lecce per il calcio di rigore concesso ai giallorossi salentini per effetto del contatto tra Abdulhamid e Coulibaly in area. Per l’arbitro Daniele Chiffi di Padova si tratta di calcio di rigore inequivocabile e il Var conferma: il terzino saudita entra come un treno e finisce per toccare l’avversario, che forse evidenzia un po’ più del dovuto il contatto. Che comunque c’è, Var tagliato fuori: per il fischietto veneto il modo in cui l’esterno entrato al posto di Celik si fionda sull’avversario è falloso e dunque arriva il penalty, trasformato da Krstovic.