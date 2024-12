“Rimane l’essere andati vicinissimo a una vittoria strepitosa per quello che abbiamo fatto vedere. Siamo stati castigati da quel poco che abbiamo concesso alla Juve. Tra poca lucidità e stanchezza non siamo riusciti a mettere una pezza su quell’ultima palla. Io vedo crescita, applicazione e siccome martedì ci sarà una partita contro un’altra grande squadra ho chiesto ai ragazzi questo tipo di prestazione. Due punti buttati via, peccato ma ripartiamo da qui“. Così Vincenzo Italiano ha analizzato il pareggio subito in rimonta dal suo Bologna sul campo della Juventus. “Con quel poco che abbiamo concesso non è bastato per portare a casa il risultato. Continuiamo a lavorare e sono d’accordo che abbiamo margini di crescita – ha aggiunto ai microfoni di Dazn –. Non sono contento al cento per cento perché questa partita la devi vincere. Per il resto, avremmo dovuto essere più furbi e smaliziati sulla gestione dell’ultima palla. Mettiamo dentro questa gestione e personalità”.