Roma-Lecce 2-1, Azmoun: “Il primo gol? Una sensazione incredibile”

“È stata una partita difficile ma siamo rimasti concentrati e abbiamo dimostrato carattere. Vincere all’ultimo minuto è sempre bello: è il giusto premio davanti ai nostri tifosi. Il mio primo gol in Serie A? Una sensazione incredibile, ero pronto per segnare e ho lavorato duramente. Amo questa squadra e questa città”. Lo ha detto, a Dazn, l’attaccante della Roma Sardar Azmoun, autore del gol che ha dato il via alla rimonta dei padroni di casa sul Lecce, prima del 2-1 definitivo di Lukaku.