Roma ko a Firenze e fuori aritmeticamente dalle prime quattro: nessuna vittoria nelle ultime sette di A

La Roma è aritmeticamente fuori dalle prime quattro posizioni in Serie A e per la Champions può sperare solo nella finale di Europa League contro il Siviglia del 31 maggio a Budapest. La Fiorentina invece si lascia alle spalle la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter e ritrova il sorriso grazie ad un successo per 2-1 in rimonta con i gol di Jovic e Ikone nel giro di cinque minuti nel finale. La viola aggancia il Torino e spera, ma soprattutto si gode una fiducia ritrovata in vista della finale di Conference League contro il West Ham (7 giugno). La squadra di Italiano prova subito ad imporre i suoi ritmi e il suo possesso. Ma alla prima chance utile, la Roma sblocca il risultato. All’11’ Belotti serve un cross morbido per la testa di Solbakken, lucido a scaricare per il tiro vincente sotto porta di El Shaarawy, che tocca quota 6 gol nel 2023 come nel 2019.

La squadra giallorossa nel primo tempo è brava a consolidare il vantaggio di una rete. Al 26′ Wijnaldum – innescato dall’italoegiziano – è murato da Cerofolini (schierato oggi al posto di Terracciano), Solbakken si impadronisce della ribattuta e calcia di prima ma Martinez Quarta è bravo a salvare sulla linea. Cerofolini si ripete anche sulle conclusioni di El Shaarawy e Belotti: il primo ci prova da fuori area, il secondo da posizione defilata ma entrambi non sorprendono il terzo portiere viola. La Fiorentina nei primi 45′ fatica a costruire occasioni nitide e Svilar risponde presente sui tiri centrali di Jovic e Biraghi, gli unici nello specchio del primo tempo degli uomini di Italiano.

Nella ripresa la Roma abbassa ulteriormente i ritmi e fatica a ripartire. Allo stesso tempo però i viola sembrano non riuscire a sfondare. Nel finale però l’attacco insistito della squadra di casa viene premiato. All’85’ su cross dalla destra di Ikone, Mandragora salta più in alto di Missori (aiutandosi anche con una spinta) e di testa serve Jovic che sotto porta calcia in rete. Tre minuti dopo il 2-1, quasi in fotocopia: Kouame svetta di testa, Ibañez sbaglia e Ikone sulla linea non ha problemi a depositare in porta. La Roma non ha ottenuto nemmeno una vittoria nelle ultime sette partite di campionato. Solo la Sampdoria (3) ha collezionato meno punti dei giallorossi nel periodo di riferimento. Un campanello d’allarme in vista di una partita che vale una stagione e la storia.