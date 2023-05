Diffidati Inter-Atalanta, nerazzurri di Gasperini a rischio squalifica in vista del Monza

I diffidati di Inter-Atalanta: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica in vista dell’ultimo impegno di campionato dei nerazzurri di Bergamo contro il Monza. Sono tre i giocatori di Gasperini che non potranno scendere in campo al Gewiss contro i brianzoli se verranno ammoniti al Meazza: si tratta di Ederson, Zappacosta e Palomino, quest’ultimo però infortunato e dunque non disponibile per questa trasferta.