Combinazioni Italia Under 20: cosa serve per qualificarsi agli ottavi

L’Italia Under 20 sfida la Repubblica Dominicana per ottenere il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria in Argentina. Dopo aver battuto il Brasile dando spettacolo, gli azzurrini di Nunziata hanno invece frenato perdendo con la Nigeria. Le due squadre citate, così, si trovano davanti alla Nazionale U20, che deve assolutamente battere i centramericani per ritrovarsi secondi o essere una delle migliori terze. Andiamo allora a scoprire quali sono le principali combinazioni.

Questa la situazione di classifica a 90′ dal termine.

Nigeria 6 (4; 4; +3 ) Brasile 3 (8; 3; +5 ) Italia 3 (3; 4; -1) Repubblica Dominicana 0 (1; 8: -7)

ITALIA AGLI OTTAVI SE: