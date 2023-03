Rick Karsdorp non sarà a disposizione di José Mourinho per il derby Lazio-Roma. Il terzino olandese ha infatti riportato la frattura del setto nasale in seguito a uno scontro di gioco con Rico nel corso del match di Europa League contro la Real Sociedad. Per lui è in programma nella giornata di sabato 18 marzo un’intervento chirurgico al fine di ridurre la frattura.