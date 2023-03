Calciomercato, dalla Spagna: il Real Madrid pensa a Lukaku come vice-Benzema

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Romelu Lukaku. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net, spiegando come i Blancos siano alla ricerca di un vice-Benzema e uno dei profili ideali sarebbe proprio quello del belga. L’attaccante è attualmente all’Inter, ma a fine stagione farà ritorno al Chelsea, club che detiene il suo cartellino. Se un suo futuro con la maglia dei Blues appare improbabile, non è invece da escludere un suo approdo in Spagna, con il Real pronto a scommettere ancora su di lui nonostante le difficoltà nelle ultime stagioni.