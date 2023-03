Sampdoria, Audero costretto all’operazione: stagione finita per lui

Tramite un post su Instagram, Emil Audero ha annunciato che la sua stagione si chiude qui e che la Sampdoria, già in grandissima difficoltà, dovrà fare a meno di lui. “Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo, dopo gli esiti della visita odierna, sono costretto a operarmi e finire qua la stagione – ha scritto l’estremo difensore blucerchiato –. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione, ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque forza Samp”. Contro il Verona, dunque, ci sarà nuovamente Turk tra i pali della squadra blucerchiata: toccherà a lui sostituire Audero fino al termine della stagione.

L’assenza di Audero non è l’unico problema con cui dovrà fare i conti Dejan Stankovic in vista dello scontro salvezza di domenica contro il Verona. Cuisance, indisponibile contro la Juventus, potrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Winks, anche a causa della squalifica di Rincon. In attacco, è sempre fuori Lammers e i blucerchiati potrebbero affidarsi a Gabbiadini a Djuricic, schierato da seconda punta in alternativa a Jesè Rodriguez e Quagliarella, le cui quotazioni paiono in ribasso. Da valutare l’impiego di Sabiri che, dopo la sostituzione al 35′ del primo tempo nel match di due settimane fa con la Salernitana, deve ora riguadagnarsi la fiducia dello stesso Stankovic.