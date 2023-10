Roma: Karsdorp in gruppo, Pellegrini punta al derby

Prosegue la marcia di avvicinamento della Roma alla sfida con il Monza, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Olimpico. Un match che Josè Mourinho non ha ancora iniziato a preparare visto che all’appello mancano ben 14 calciatori con solo Belotti e Spinazzola, risparmiati dalle convocazioni delle Nazionali, a sudare insieme al gruppo della Primavera aggregata in prima squadra. In gruppo, però, si è rivisto Karsdorp. Ancora out Smalling, Llorente, Renato Sanches, Pellegrini e Dybala. Specialmente per gli ultimi due il ritorno in campo avrà tempi più lunghi: il capitano punta il derby del 12 novembre, l’argentino invece dovrebbe tornare a disposizione contro l’Inter anche se difficilmente potrà partire titolare.