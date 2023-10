Lazio in campo in vista del Sassuolo: Zaccagni ancora out, Immobile a parte

Doppia seduta per la Lazio di Sarri a Formello. La squadra biancoceleste continua a preparare la sfida al Sassuolo in attesa di ritrovare i calciatori – Marusic, Hysaj e Vecino – impegnati con le Nazionali ma soprattutto di capire su chi potrà contare il tecnico, specialmente in attacco. Immobile, infatti, continua a lavorare a parte, domani potrebbe riaggregarsi al gruppo ma la sua presenza a Reggio Emilia dal primo minuto è in forte dubbio. Cosi come quella di Zaccagni, tornato dalla Nazionale dopo i problemi alla caviglia che gli hanno impedito di essere disponibile contro Malta e Inghilterra e più vicino al forfait che alla convocazione per il Sassuolo.

