Sindaco Trieste sul Nereo Rocco: “Il campo è perfetto, non capiamo perché la Triestina non vuole giocarci”

Lo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste è stato considerato impraticabile dalla dirigenza. Il sindaco Roberto Dipiazza ha parlato a TrivenetoGoal.it: “La FIGC ha detto che il campo per loro è a posto. Questi volevano andare a Fontanafredda, ma il Prefetto del Pordenone non li autorizza perché questa è una partita particolare, importante. Non si capisce perché avendo il Rocco a disposizione non giochino a Trieste“.

“Si vuole cavalcare questa protesta, comunque è una decisione loro. Il campo è pronto, se dopo vogliono giocare a Fontanafredda che provino. Chiederebbero al prefetto 30 poliziotti di portarli a Fontanafredda. Ripeto, è una decisione loro, non è una decisione mia. Il campo è perfetto”, ha concluso.