Roma-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 40

Il video della conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Juventus, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero ha presentato i temi di questo scontro delicato e atteso dell’Olimpico, parlando anche della rincorsa Champions: “Qualificarsi col -15 di penalizzazione sarebbe come vincere tre scudetti”. Di seguito e in alto ecco il video.