Roma-Juventus, Allegri: “Andare in Champions col -15 è come vincere tre scudetti”

“La Roma ha fatto un ottimo campionato, è in corsa per la Champions. Ha subito solo 5 gol in casa in 11 partite, viene da 4 vittorie in casa con clean sheet, sarà una partita bella, in uno stadio pieno, sarà una giornata primaverile. Bisogna essere bravi a fare una bella partita”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: “Bisogna cominciare a staccare chi ci sta dietro, davanti siamo lontani momentaneamente, andiamo passo dopo passo. L’importante è fare una buona partita domani”.

Su Mourinho: “Se mi avvicinano a Mourinho sono contento, ha vinto 26 trofei e non sono pochi. Sta facendo un ottimo lavoro a Roma, era da qualche anno che non lottava per i primi 4 posti in Champions, indipendentemente dalla nostra penalizzazione hanno fatto 44 punti e vuol dire che Mou ha fatto un ottimo lavoro. Mi dispiace se domani non c’è, spero di vederlo in campo. All’allenatore che viene buttato fuori durante la partita, poi gli si può dare una multa, ma la partita dopo deve essere in panchina e magari con le multe si aiuterebbe pure chi ha bisogno. Spero di vederlo in panchina domani”.

E sulla rincorsa Champions: “La rincorsa in Champions è difficile, quasi impossibile. Detto questo la squadra al momento ha fatto 50 punti, togliamo i 2 con la Salernitana. Sul campo stiamo facendo, dobbiamo fare continuità. Una tra Inter, Milan, Lazio e Roma una rimarrà fuori, c’è anche l’Atalanta che ha ancora la possibilità. Ci sono 42 punti in gioco, tutto ancora da decidere, mentre noi dobbiamo fare un passettino alla volta, momentaneamente siam talmente lontani…”. E ancora: “Andare in Champions League con una penalizzazione di -15 è come vincere tre scudetti”.