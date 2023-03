Sci alpino, Goggia festeggia la Coppa del Mondo di specialità: “Obiettivo raggiunto”

Nonostante la mancata vittoria a Kvitfjell, Sofia Goggia può consolarsi con la vittoria della quarta Coppa del Mondo di specialità in discesa libera. Intervenuto ai microfoni di Raisport, l’azzurra ha detto: “Ho commesso alcuni errori nel primo pezzo di tracciato, ma l’obiettivo è raggiunto. E’ la quarta coppa, la terza consecutiva. Pur essendo discontinua, sono costante nel rendimento“.

Tornata ai microfoni di Raisport, Goggia ha proseguito: “E’ stata una stagione dominata, malgrado il flop dei Mondiali. Su 8 gare disputate ne ho portate a casa cinque e fatto due secondi posti. Ho vinto con un vantaggio cospicuo e va bene così. A chi dedico questa coppa? Non so, devo pensarci“.

Ha poi preso la parola anche Federica Brignone, settima classificata nella discesa di Kvitfjell: “Sono felice di come ho sciato nella parte tecnica. Ero interessata soprattutto a quella in vista del super-G. Sto migliorando le mie performance in velocità e ne sono soddisfatta. Domani ci sarà un altro super-G e la pista è cambiata. Tenterò di attaccare e giocarmi le mie carte“.