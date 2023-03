Inter-Lecce, il Tar respinge il ricorso del Prefetto di Milano: trasferta aperta ai salentini

Adesso è ufficiale e definitivo. La trasferta del Lecce contro l’Inter sarà libera e aperta ai tifosi ospiti salentini che hanno da tempo acquistato il tagliando. Il Tar Lombardia, infatti, ha respinto il ricorso del Prefetto di Milano contro la stessa decisione del Tar che aveva capovolto la decisione prefettizia di vietare la trasferta ai supporter giallorossi. “Il Tar Lombardia ha rigettato, con ampia e articolata motivazione, la richiesta con cui il prefetto di Milano aveva chiesto di revocare la decisione adottata ieri dal Tar stesso. Divieto incongruo che risale da un episodio circoscritto e circostanziato nell’ambito di una diversa manifestazione sportiva (Atalanta-Lecce) a cui si fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l’Internazionale, laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenute gli scontri. La non rispondenza del decreto prefettizio ad una dimostrata esigenza di prevenzione, manifesta un sostanziale e celato intento punitivo realizzato secondo canoni non conformi alle regole e comunque espressione di sviamento”.