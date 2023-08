Roma, infortunio Dybala: domani gli esami strumentali, a rischio il match col Milan

Paulo Dybala ieri è uscito al 68esimo al Bentegodi a causa di un problema all’adduttore destro. Il giocatore già oggi però ha comunicato di sentirsi molto meglio e di non aspettarsi brutte sorprese dagli esami a cui verrà sottoposto nelle giornata di domani. L’argentino, che con Mourinho aveva concordato di rimanere in campo per circa un’ora, dovrebbe essersi fermato in tempo. Al momento la sua presenza nel big match di venerdì contro il Milan rimane in dubbio, non si vorrebbero correre infatti rischi peggiori. Questo è quanto riportato da La Gazzetta.