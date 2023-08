MOVIOLA – Juventus-Bologna, Iling su Ndoye: per Di Bello non è rigore, Motta è una furia

Ennesimo episodio da moviola in Juventus-Bologna, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Thiago Motta non si accontentano dello 0-1 e attaccano in contropiede alla ricerca del secondo gol, Zirkzee calcia in posizione defilata, la palla viene ribattuta da Perin e rimane nell’area piccola. Ndoye e Iling arrivano sulla sfera, con il giocatore del Bologna che è davanti e ha preso posizione, viene steso dall’esterno bianconero ma per Di Bello non è calcio di rigore. La panchina del Bologna è una furia: volano cartellini, espulso un collaboratore di Thiago Motta e ammonito lo stesso allenatore. Il Var non interviene. Episodio che farà molto discutere.