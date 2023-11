Roma: giallorossi a riposo, martedì la ripresa degli allenamenti

Tempo di relax per la Roma. Mourinho, visti gli impegni con le nazionali che hanno svuotato Trigoria, ha deciso di interrompere gli allenamenti fino all’inizio della prossima settimana, quando la squadra si ritroverà per iniziare a preparare la sfida all’Udinese, prossimo avversario dei giallorossi. Alla ripresa ci saranno sicuramente Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches, ormai recuperati e pronti per tornare titolari mentre ancora tutti da chiarire i tempi di recupero di Chris Smalling. L’inglese, infatti, continua a soffrire per un fastidio al tendine rotuleo continuando a rimanere ai box. La speranza della società è di riaverlo per i primi di dicembre, ma si continuerà a monitorare la situazione di giorno in giorno.