Supercoppa francese, né Thailandia né Congo: Psg-Tolosa al Parco dei Principi, manca solo l’ufficialità

Si attende solo l’ufficialità della Lega, ma la Supercoppa francese tra Paris Saint-Germain e Tolosa andrà in scena il 3 gennaio al Parco dei Principi. A rivelarlo è L’Equipe, che spiega come la casa dei parigini sostituirà la Thailandia. Il ‘Trophee des champions’ era infatti in programma lo scorso 5 agosto nello stato asiatico, che però rinunciò per via dello stato di salute della figlia del re. Negli ultimi giorni, a prendere il posto della Thailandia ci aveva provato anche il Congo, ma senza successo. La decisione finale, infatti, è stata quella di spostare l’incontro in Francia.