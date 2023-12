Roma, furto a casa di Zalewski: i ladri portano via gioielli e denaro

Ladri in azione in casa dell’esterno della Roma, Nicola Zalewski. Lo stesso calciatore si è accorto ieri sera del furto subito, rientrando nella sua abitazione nella Capitale: ha visto che una porta finestra era stata forzata dai malviventi, che si sono introdotti e hanno portato via gioielli, soldi e altri oggetti di valore, ma il bottino è ancora da stabilire con precisione dai carabinieri dell’Eur che hanno avviato le indagini.