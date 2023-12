Rinviata Supercoppa Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce, le due squadre boicottano l’Arabia Saudita

E’ caos nel calcio turco per la decisione congiunta di Galatasaray e Fenerbahce di non disputare la Supercoppa di Turchia in programma oggi a Riyadh, in Arabia Saudita. Alla base di questa decisione contrasti proprio tra le due formazioni turche e il paese arabo. I tifosi, infatti, avrebbero dovuto introdurre allo stadio uno striscione con le parole di Mustafa Kemal Atatürk “Pace in casa, pace in del mondo”, ma le autorità saudite non hanno acconsentito, creando un incidente diplomatico. A pochi minuti dall’inizio della partita, le due squadre hanno deciso di non lasciare l’hotel e così alle 18.45, orario di inizio italiano, non è stato dato il via all’incontro, che di fatto è boicottato per motivi politici.

IN AGGIORNAMENTO