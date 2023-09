Roma-Empoli 7-0, Mourinho: “Giocheremo sempre giovedì e domenica, in Lega qualcuno non mi ama”

“La squadra ha giocato bene, ma non ha fatto una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità, la squadra ha fatto una buona gara. C’è gente che non è in condizione per giocare in alta intensità per 90”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria per 7-0 sull’Empoli all’Olimpico. Primo gol per Romelu Lukaku in giallorosso: “Ha bisogno di sentirsi amato, ha sentito subito che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui – spiega il tecnico a Dazn -. All’Inter non hanno motivo per essere arrabbiati perché hanno vinto il derby 5-1 e hanno una squadra straordinaria. Ma devono essere felici per il loro ex mister che ha bisogno di Romelu. Oggi ha segnato sotto la curva ed è uscito più felice. Riesce a dare un profilo diverso alla squadra, ma dobbiamo imparare a giocare con lui e viceversa. Queste partite ci servono per migliorare, ci sono cose che non mi sono piaciute”.

Ma le note positive chiaramente non mancano. Paredes su tutti: “Leandro deve migliorare la sua condizione e mettere minuti nelle gambe. Con la palla ha qualità straordinaria, ma deve crescere nel modo di pensare nel nostro gioco difensivo in blocco basso”. Mourinho aggiunge: “Non eravamo scarsi nelle scorse settimane e non diventiamo incredibili ora. Siamo una squadra con potenziale per fare bene e migliorare. L’unico obiettivo era vincere oggi. L’obiettivo ora è vincere giovedì”. L’esordio in Europa League contro lo Sheriff si avvicina: “Faremo qualche cambio – assicura Mourinho -. Ci sono partite difficili da gestire, siamo stati sfortunati visto che noi giochiamo giovedì e poi sempre di domenica. C’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me”. E conclude: “Oggi sono felice anche per un ‘bambino’ come Pagano che ha già giocato tre partite”, sottolinea il tecnico portoghese.