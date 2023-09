Coppa Davis 2023, miracolo Gran Bretagna: batte 2-1 la Francia e stacca il pass per Malaga

L’ottava e ultima formazione qualificata alle Final 8 di Malaga di Coppa Davis 2023 è la Gran Bretagna. Merito di Dan Evans e Neal Skupski, che nel doppio decisivo hanno vinto una battaglia epica contro Mahut/Roger-Vasselin, annullando quattro match point e spuntandola al tie-break del terzo set. Delirio britannico a Manchester, dove al termine dei singolari il punteggio era di 1-1 (vittorie di Evans ai danni di Mannarino e Humbert contro un deludente Norrie). Il doppio ha invece premiato il team di casa, capace di non abbattersi dopo un sonoro 6-1 subito in avvio e rispondere vincendo due tie-break. La Gran Bretagna ha dunque chiuso il girone al primo posto, qualificandosi insieme all’Australia.

Inutili ai fini della competizione invece le ultime due sfide degli altri gironi. La Spagna ha battuto per 2-1 la Corea del Sud, salutando con un successo il pubblico di Valencia. Stesso discorso per la Croazia, che grazie al successo per 2-1 ai danni dell’Olanda ha regalato una soddisfazione agli spettatori di Spalato.

