Liga 2023/2024: il Real Madrid rimonta e resta a punteggio pieno, Real Sociedad ko prima dell’Inter

Il Real Madrid ribalta la Real Sociedad e resta a punteggio pieno al comando della Liga 2023/2024 dopo le prime cinque giornate: 15 punti, dieci gol fatti, tre subiti, un ottimo rendimento che può sicuramente far felice l’ambiente merengue dopo una passata annata non esattamente entusiasmante. Partita comunque dura per i ragazzi di Ancelotti, che ancora una volta rinuncia a Modric, risolta in rimonta nel secondo tempo dopo che nella prima frazione Barrenetxea aveva portato avanti i baschi ed era arrivato anche il raddoppio ospite, ma con il Var a sistemare le cose, o meglio, non farle precipitare.

E così, evidentemente dopo un discorso ben preciso nello spogliatoio, il mister emiliano manda in campo una squadra con tutt’altro spirito nella ripresa e il Bernabeu si diverte: Valverde dopo pochi secondi firma il gol del pareggio, quindi alla mezzora di gioco è Joselu a completare l’operazione rimonta, regalando i tre punti alla Casablanca. Nel finale, infatti, gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi, ma di sicuro hanno già mandato un chiaro segnale all’Inter, prossima avversaria mercoledì in Champions League.