Roma, El Shaarawy a Idealista: “In casa niente videogiochi, meglio il biliardo”

Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, si è raccontato a Idealista, nella loro rubrica “A casa dei campioni” che tratta di alcuni giocatori del campionato italiano e delle loro vite fuori dal rettangolo verde. Il numero 92 giallorosso è alla ottava stagione in maglia Roma e tutt’ora è un ottimo ‘tuttofare’ nella squadra di Daniele De Rossi: “Il primo gol con la maglia della Roma, segnato all’esordio all’Olimpico. Un gol importante: il gol della vittoria, segnato di tacco e sotto la Sud. Non poteva andare meglio. Poi c’è stato l’abbraccio di tutti i compagni, un momento bellissimo. Quel gol per me è stato liberatorio, molto emozionante”, dice ricordando il suo esordio.

A Roma si è sempre sentito a casa: “Quando sono arrivato a Roma, la prima volta, ho scelto un attico, mi piaceva quella tipologia di appartamento, molto apprezzata anche a Milano. Però Roma è diversa, in questa città, con il passare del tempo, ho scoperto soluzioni migliori. Ho sempre vissuto a Roma Sud, all’Eur. Sono lì dal primo giorno e non ho più lasciato quella zona, anche se non ho vissuto sempre nella stessa casa”.

Infine conclude parlando delle sue abitudini casalinghe quando non ci sono partite o allenamenti: “Non gioco con i videogames ma sono un grande appassionato di biliardo. Nel tempo libero ci gioco molto e la mia stanza preferita della casa, infatti, è proprio quella dove c’è il biliardo”.