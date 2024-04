Masters 1000 Madrid 2024, Sinner alza il livello: rimonta un ottimo Khachanov e accede ai quarti di finale

Jannik Sinner supera in rimonta Karen Khachanov e approda così ai quarti del Masters 1000 di Madrid 2024. Sulla terra rossa dell’Arantxa Sanchez Stadium la prima testa di serie del tabellone impiega poco più di due ore di gioco per avere la meglio su un avversario in grande spolvero con lo score finale di 5-7 6-3 6-3. Un match giocato a tratti molto bene da entrambi, con Jannik in grado di alzare notevolmente il livello dall’inizio del secondo set in avanti. Nessun fastidio all’anca e una prestazione di tutt’altro spessore rispetto a quanto visto nella serata di lunedì contro Kotov per l’azzurro, che ora attende il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e un Casper Ruud in formissima. Intanto, dopo Indian Wells, Miami e Monte-Carlo, l’attuale numero 2 del tennis mondiale raggiunge i quarti anche nella capitale spagnola.

LA PARTITA – Jannik in avvio è il primo ad avere una mini chance, portandosi sullo 0-30 nel secondo gioco dopo aver tenuto il servizio in apertura. Khachanov, però, gioca bene, impatta sull’1-1 e qui è l’altoatesino che è costretto a risalire addirittura da 0-40. Il russo appare più solido, tiene con più facilità i suoi turni di servizio e sul 5-5 piazza la zampata decisiva grazie a diversi errori di un falloso Sinner. Nel dodicesimo game, poi, chiude a zero per il 7-5.

La reazione di Jannik è immediata e sull’1-0 del secondo set arriva il primo break in suo favore. Khachanov inizia a concedere qualcosa in più, mentre l’azzurro al servizio sembra poter faticare molto meno rispetto alle fasi iniziali dell’incontro. Il rendimento è ottimo da parte dell’allievo di Simone Vagnozzi, che serve il 72% di prime nel parziale e perde soltanto cinque punti alla battuta verso il 6-3 finale.

Khachanov torna a salire di livello a inizio terzo set e riprendono le difficoltà per Sinner: sullo 0-1 riesce ad annullare una palla break grazie a una provvidenziale prima di servizio, poi sull’1-2 si ritrova ancora 30-40, ma ancora una volta ne esce da fenomeno. Servizio e dritto per cancellare la chance avversaria, poi uno straordinario cross vincente di dritto e infine un’altra prima vincente che vale il terzo punto consecutivo e il 2-2. E’ la svolta del match, perché il numero due al mondo non esce dalla modalità ‘campione’ anche nel gioco successivo: rovescio in salto dal centro del campo per andare a palla break, poi un punto condotto magistralmente e chiuso con un altro vincente, stavolta di dritto, per strappare il servizio al russo e portarsi sul 3-2. Sinner non si volta più indietro, tiene con agio i suoi turni e sul 5-3 con un paio di risposte folgoranti arriva a conquistarsi anche il match point. Palla corta, passante di dritto e game, set & match.