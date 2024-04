Borussia Dortmund-Psg, Luis Enrique: “Adoro la pressione di una semifinale di Champions League”

L’allenatore del Psg, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Penso che qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre”. Il grande favorito è chiaramente il Psg secondo i media e l’allenatore spagnolo non le manda a dire: “Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un’atmosfera unica in Europa”.

“Sarà una partita come i quarti di finale di Champions. Fare speculazioni non è il nostro modo di giocare. Cercheremo di vincere con il nostro calcio. Sarà un grande spettacolo, ci saranno gol”, ha detto l’ex tecnico della Roma sulla partita di domani.

Infine ha concluso dicendo di non temere la pressione: “Sono felice di trovarmi in questa situazione. Se non riesci a gestire questa pressione… Per alcuni è una novità qui. Ho la fortuna di poter trarre vantaggio da questo tipo di situazione, altri si stanno adattando. Questa pressione è una benedizione. È sempre bello essere in semifinale”.