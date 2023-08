Roma, doppio colpo in entrata dal Psg: arrivano Paredes e Renato Sanches

Una campagna acquisti complicata per la Roma quest’estate, ma i tifosi giallorossi a Ferragosto potranno festeggiare un duplice colpo in entrata. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club capitolino ha concluso due operazioni con il Paris Saint Germain. Arrivano a Roma sia Leandro Paredes che Renato Sanches. L’argentino, che ha già vestito la maglia nella stagione 2014-15 e in quella 2016-17, si trasferirà a titolo definitivo: costerà 2,5 milioni di euro più altri due di bonus e firmerà un biennale con opzione per una terza stagione. Renato Sanche arriva con la formua del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro che diventerà obbligo dopo un certo numero di partite giocate. L’arrivo dei due calciatori presso l’aeroporto di Ciampino è previsto per domani, martedì 15 agosto, alle ore 12:00.