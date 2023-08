Juventus, Gazzetta: il PSG pensa a Chiesa per il dopo-Neymar

Il Paris Saint Germain potrebbe tentare l’affondo per Federico Chiesa in queste ultime settimane di calciomercato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante bianconero è finito nel mirino dei francesi per colmare il vuoto lasciato da Neymar. Il talento brasiliano è infatti ad un passo dalla cessione all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano la dirigenza parigina si sarebbe già messa in contatto con quella juventina per trattare l’acquisto dell’ex Fiorentina. La Juventus chiede una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.