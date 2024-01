Roma, De Rossi: “Salernitana squadra di qualità, Rui Patricio è il titolare”

Il tecnico della Roma De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro la Salernitana: La Salernitana ha avuto dei problemi negli ultimi mesi. Non sarà facile giocare sul loro campo. Hanno un bravo allenatore e tanti giocatori di qualità, soprattutto in fase offensiva. Sarà una partita difficile contro una rosa importante. Hanno dato fastidio a tante squadre di alta classifica. Giocheremo per i nostri tifosi, che non potranno esserci in trasferta”.

Sugli infortunati e le scelte di formazione: “Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato. Il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite. Sono molto contento di Svilar, ma un errore non cambia la mia opinione di Rui Patricio. Smalling si sta allenando a parte con Renato Sanches e Kumbulla. Penso che potrà tornare a svolgere qualche parte di allenamento con noi da prossima settimana. Cristante è un professionista serio. L’avrei voluto anche nella prima partita. Con lui in campo cambiano alcune caratteristiche. Ha più dinamismo e più fisicità di Paredes. Ci adatteremo di conseguenza. La nostra idea di gioco non cambia. Dybala è più brillante rispetto alla prima settimana, non è più affaticato come prima. Mancini anche sta meglio, sta recuperando bene la condizione. Aouar torna dalla Coppa d’Africa ed è allenato. E’ ancora stanco dai viaggi, ma è pronto per giocare”.

Sulle difficoltà di entrare a campionato in corso: “Un ritiro pre campionato sicuramente aiuta a preparare cose nuove. Entrare a campionato in corso dipende anche dai giocatori, che devono sapere già determinate cose e determinati concetti. Sono tutti giocatori fatti e formati e di alto livello. Sono ragazzi che sanno di calcio. Io propongo qualche idea. Al momento sono idee che piacciono ai calciatori. Ci vuole tempo per far vedere l’impronta di un allenatore”.