Roma, rivedi la conferenza stampa di De Rossi (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato della sua Roma in casa della Salernitana. Analisi dell’avversario e qualche parola su Dybala, non al meglio fisicamente contro il Verona, e sui lungodegenti Smalling e Kumbulla. Rivedi qui le parole del tecnico romano.